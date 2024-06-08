Erzincan İliç'teki maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçiden birinin dana cansız bedenine ulaşıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde liç yığının kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı.
116 GÜN GEÇTİ
Liç kaymasından 116 gün sonra dün 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün yapılan çalışmalarla birlikte son kalan işçinin de cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
İşçilerin kimliğinin ise DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.
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