İYİ Partili vekil Çelik'ten CHP'li belediye ve başkanlarına eleştiri

20 Ocak 2022 Perşembe, 18:14

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyeler ve başkanlarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ahmet Çelik, AKP'nin uzun süre yönettiği büyükşehirlerde CHP'nin başkan adaylarının seçilmesinde İYİ Parti'nin desteğinin unutulduğunu belirtti.

Çelik açıklamasında, "CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler" dedi.

İYİ Partili vekil açıklamasının devamında şunları belirtti:

"Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez.

Aynı yaklaşımı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır.

Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır."