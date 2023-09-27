İYİ Partili Yıldırım neden görevden alındı? Dikkat çeken Suat Sarı ayrıntısı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 18:45

Güncelleme: 27.09.2023 - 18:45

Coşkun Yıldırım’la ilgili ani karar kamuoyunda geniş yankı bulurken söz konusu görevden alma kararının parti içerisinde bir süredir konuşulduğu dile getirildi. Cumhuriyet gazetesi olarak Yıldırım görevden alınmadan kısa bir süre önce kendisiyle gerçekleştirdiğimiz röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı olacağını ilk kez Cumhuriyet’e açıkladı. Söz konusu görevden alma kararında bu açıklamanın payının olup olmadığını İYİ Parti yetkililerine sorduğumuzda ise ‘Kararın bu açıklamayla ilgisini olmadığını’ dile getirdiler.

Yıldırım’ın gazetemize yaptığı açıklamada İstanbul adayıyla ilgili şunları dile getirdi:

“Önceliği teşkilatta emek vermiş arkadaşlara vermek lazım. Bizim tercihlerimizde bu merkezde olacak. 39 ilçemizden adaylar çıktığı zaman biz eşler arasında tecrübe, ahlak gibi noktalarda denk gelenlerde tercihimizi teşkilatlarda görev yapmış, emeğini sarf etmiş, çocuğunun rızkından buraya harcamış, vaktini ailesi ile geçireceğine partide geçirmiş arkadaşlarımıza öncelik verilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Genel merkezden de İstanbul olarak talebimiz bu oldu. Bu manada da İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığında Dr. Suat Sarı arkadaşımız var. Çok becerikli. Ulaştırma konusunda Türkiye’de uzman.”

Yıldırım açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: İstanbul’un 4 tane temel sorunu var. Ulaşım tamamiyle belediyenin çözüme odaklanabileceği bir alandır. İstanbul’un en önemli sorunu olan ulaşımı Suat Sarı arkadaşımız da büyükşehir belediye başkanı adayı olarak çok iyi temsil edeceğini ve karşısına alabileceği kanaatindeyim İl Başkanı olarak. Teşkilatın isteği de bu yönde.