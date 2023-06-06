İYİ Parti'nin acı günü: İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney yaşamını yitirdi
İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çamlıgüney, iki dönemdir yönetimde görev yapıyordu.
İYİ Parti'de STK'lerden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Çamlıgüney, bugün (Salı) Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
TÜRKKAN DUYURDU
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Çamlıgüney'in ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabataşlı kardeşim, İstanbul İl Başkan Yardımcımız Edip Çamlıgüney’i kaybettik. Kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına camiamıza sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kabataşlı kardeşim, İstanbul İl Başkan Yardımcımız Edip Çamlıgüney’i kaybettik.— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) June 5, 2023
Kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına camiamıza sabır diliyorum. pic.twitter.com/NXrA8iCbD9
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