Seçim öncesi 'Milliyetçiler Mansur Yavaş'ı seviyor' analizi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:00

Cumhur İttifakı’nın yaptırdığı çalışmalarda, Mansur Yavaş’ın önde olduğu iddia edilirken, Yavaş’ın salgın döneminde esnafa yaptığı yardımlar ile ön plana geçtiği, büyükşehirlerdeki yurttaşların, taşra illerinde yaşayan yurttaşlara oranla artan enflasyondan çok daha fazla etkilendiği belirtilirken “Yavaş’ın, 14 Mayıs seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı dışında” kamuoyunda çok görünür olmadığı ve “bu durumun Yavaş’a olan güveni artırdığı” kaydediliyor.



‘ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ KISITLANIR’

Ankara’da yaşayan “Z kuşağının da özgürlükten yana tavır sergilediği” belirtilirken “Metropol kentlerde son dönemde şöyle bir algı oluştu. ‘AKP’li bir isim belediye başkanı olursa özgürlük alanımız kısıtlanır.’ Bu yanlış bir algı ancak muhalefet, bu algıyı oluşturuyor. Seçmen yapısında da ‘Yaşamımıza dokunmasınlar’ algısı yüksek” görüşleri seslendiriliyor.