Seçim öncesi 'Milliyetçiler Mansur Yavaş'ı seviyor' analizi

Cumhur İttifakı’nın, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı olarak göstermek istemesinin perde gerisinde, milliyetçi-muhafazakâr seçmen yapısının oyunu konsolide etmenin yattığı belirtiliyor.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00
Seçim öncesi 'Milliyetçiler Mansur Yavaş'ı seviyor' analizi
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Cumhur İttifakı’nın yaptırdığı çalışmalarda, Mansur Yavaş’ın önde olduğu iddia edilirken, Yavaş’ın salgın döneminde esnafa yaptığı yardımlar ile ön plana geçtiği, büyükşehirlerdeki yurttaşların, taşra illerinde yaşayan yurttaşlara oranla artan enflasyondan çok daha fazla etkilendiği belirtilirken “Yavaş’ın, 14 Mayıs seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı dışında” kamuoyunda çok görünür olmadığı ve “bu durumun Yavaş’a olan güveni artırdığı” kaydediliyor. 

‘ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ KISITLANIR’

Ankara’da yaşayan “Z kuşağının da özgürlükten yana tavır sergilediği” belirtilirken “Metropol kentlerde son dönemde şöyle bir algı oluştu. ‘AKP’li bir isim belediye başkanı olursa özgürlük alanımız kısıtlanır.’ Bu yanlış bir algı ancak muhalefet, bu algıyı oluşturuyor. Seçmen yapısında da ‘Yaşamımıza dokunmasınlar’ algısı yüksek” görüşleri seslendiriliyor.


cumhur ittifakı Mansur Yavaş Turgut Altınok

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