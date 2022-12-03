İYİ Parti'nin Beşar Esad'la görüşme hamlesinin perde arkası
Cumhuriyet, İYİ Parti’nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşme hamlesinin detaylarına, çözüm önerilerine ve yol haritalarına ulaştı.
Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti, Suriye ile sorunların çözümü noktasında “devletin güvenlik kaygılarını ve milletin beklentilerini esas alan” bir anlayışla Suriye’de yetkililer ile görüşmek üzere bir heyet hazırlayacak. Heyet, Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunun ortadan kaldırılması ve Türkiye’deki sığınmacı sorununun bir an önce çözümü için adımlar atacak.
‘DİVAN’DA BELİRLENECEK’
Yurttaşın sorunları arasında ilk sıralarda yer alan sığınmacı meselesinin çözümü için de harekete geçen İYİ Parti, dört aşamalı olarak hazırlanan “Mülteci Geri Dönüş Planı” kapsamında adımlar atacak. Esad ile görüşme de planın maddelerinden biri. Fikri, bizzat İYİ Parti lideri Meral Akşener’e ait olan görüşme hamlesinin detayları, pazartesi günkü Başkanlık Divanı’nda görüşülecek. Heyette kimlerin yer alacağı da burada belirlenecek. Dışişleri Bakanlığı’na başvurunun ise salı günü yapılması bekleniyor. Eğer görüşme gerçekleşirse, heyet Türkiye’ye dönüşünde hem Dışişleri Bakanlığı’nı hem de kamuoyunu detaylı şekilde bilgilendirecek.
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