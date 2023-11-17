İYİ Parti'nin İstanbul adayı Suat Sarı mı? Sarı: Yola çıkmaya hazırım
Yerel seçimlere aylar kalmışken parti kulisleri hareketlendi. Hem ittifak hem de partilerin çıkaracakları adaylar da gündemdeki yerini koruyor. 81 ilde kendi adayını çıkartacağını söyleyen İYİ Parti kanadından ise ittifak sinyallerine sıcak bakılmadığı açıklamaları yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı adaylığı için adı geçen İBB İYİ Parti Grup sözcüsü Dr. Suat Sarı, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada adaylık iddialarını doğruladı.
Sarı, İYİ Parti’nin her ilde kendi adayı ile yerel seçimlere girme kararını, “Bir parti artık kendi rüştünü ispatlayıp toplum nezdinde diğer partilerin uygulamalarından siyasi davranışlarında, paradigmalarından daha bağımsız hareket etmek ister. Biz, altı yıllık bir partiyiz. Gerekli ittifakları genel seçimde yaptık. Seçmenden parti için bir bağımsızlık talebi olduğunu gördük. Biz de bu anlamda altıncı yılın sonunda artık kendi ayaklarımızın üzerinde kendi stratejilerimizle halka ulaşmak ve bağımsız bir şekilde bunu sergilemekle ilgili bir karar aldık” yorumunu yaptı.
(Suat Sarı)
TRAFİK VE ULAŞIM SORUNU
Sarı şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’un en önemli sorunu trafik ve ulaşım. Bugüne kadar bu alanda benim birikimim ve liyakatimde bir aday çıkmadığı için ve bu konuda onlarca proje geliştirmiş bir teknokrat olarak İstanbul’un birikmiş sorunlarını çözmeye, aday adayı olmaya karar verdim. Genel başkanımın uygun görmesi halinde bu kente katacağım çok yüksek katma değerler var. İstanbul için yollara çıkıp büyük bir enerji harcamaya hazırım.”
‘YENİ KATILIMLAR İSTİFALARI DENGELEYECEK’
Partide süren istifalara ilişkin de bir değerlendirme yapan Sarı, “Siyasete girmek bir iddia meselesidir. Çok stabil kalanlar var, hedefi olan insanlar da var. Hedefi olan insanlar hedeflerinin karşılığını göremediklerinde istifa haklarını kullanıyorlar. Geçmiş dönemlerde hepsiyle birlikte çalıştık. Hepsinin önemli katkıları oldu. Bu istifaların bir süre sonra yeni katılımlarla dengeleneceğini düşünüyorum” diye konuştu.
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