İYİ Partili Suat Sarı: Cemaatlerin yurtları olmaz
İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, “Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde tarikatların, cemaatlerin arkasında olduğu yurtlar olmaz. Ulu önder Atatürk Cumhuriyeti kurarken bu yerleri kapattı. 25 yıldır neyi çözdünüz? Bakanlıklar bu yurtları kurar” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantılarının üçüncüsü dün, Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.
Toplantıya yurt tartışması damga vurdu. AKP’li meclis üyesi Onur Uygun, “Dört vakfımızın toplam kapasitesi 13 bin 55’tir. Vakıflarımızla gurur duyuyoruz. Hizmet etmelerinde elimizden geldiğince yardım edeceğiz, arkalarında duracağız” dedi.
Bu sözlere İYİ Parti Sözcüsü Suat Sarı tepki gösterdi. Sarı, “Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde tarikatların, cemaatlerin arkasında olduğu yurtlar olmaz. Ulu önder Atatürk Cumhuriyeti kurarken bu yerleri kapattı. 25 yıldır neyi çözdünüz? Bakanlıklar bu yurtları kurar” dedi.
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