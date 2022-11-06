İYİ Parti'nin kararı ret: 'İktidar siyasi avantaj kolluyor'

06 Kasım 2022 Pazar, 02:40

İYİ Parti, AKP’nin HDP dahil tüm muhalefet partilerinin kapısını çaldığı “türban serbestisi”ni öngören anayasa değişikliği için referandum yolunu kapatacak. İktidarın, referandum için bile ince hesaplar yapmak zorunda kaldığı ve en az 26 muhalefet milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyduğu anayasa değişikliği teklifiyle ilgili İYİ Parti’nin tavrı net. Parti, “temel hakların, ibadet hürriyetinin referanduma” götürülmesini “siyasi avantaj kollama” şeklinde değerlendiriyor.

Anayasa değişikliği teklifinin parlamentoda referandumsuz kabulü için 400 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. AKP ve MHP’nin toplam oyu ise 334. Yani Cumhur İttifakı’nın oyu, teklifin kabulüne yetmediği gibi referandum kapısını da açmıyor. İttifak, muhalefetin oyuna gereksinim duyuyor.

‘KAPANAN YARALAR’ MESAJI

İYİ Parti’de konunun yarın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplanacak Başkanlık Divanı’nda gündeme gelebileceği, ardından ise Meclis grubuyla da bir toplantı yapılabileceği konuşuluyor. Edinilen bilgiye göre Akşener, “Kapanan yaralara değil, kanayan yaralara bakmak gerekir” sözleriyle partisinin kararına işaret etti. İYİ Partili kaynaklar, “Türkiye’de kılık kıyafet konusunda bir sorun yaşanmadığını” düşünürken AKP’nin anayasa çalışmasının “siyasi avantaj sağlama” kaygısından ibaret olduğunu vurguluyor. İYİ Parti’nin “referandum yolunu kapatmak” için iktidarın anayasa teklifine ret oyu vereceği dile getiriliyor.