Rıdvan Uz kimdir? İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli?
İYİ Parti'de Rıdvan Uz disiplin kuruluna sevk edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’u tedbirli olarak müşterek disiplin kuruluna sevk etti. Peki, Rıdvan Uz kimdir? İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli?
İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz'un biyografisi, basında yer alan haberlerin ardından gündem oldu. Rıdvan Uz, “Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım" önerisi getirmişti. Bu gelişmenin ardından Rıdvan Uz hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Rıdvan Uz kimdir? İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli?
RIDVAN UZ KİMDİR?
1975 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünyaya geldi.
Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesinde işletme alanında tamamladı.
9 yıl boyunca Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevinde bulundu. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi olarak görev yaptı. ÇATÜMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı, çeşitli spor kulüplerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı.
İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi ve Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı olarak görev aldı.
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