İYİ Parti'nin Osmangazi adayı Orkun Özeller'den 'pankart' isyanı: 'Tahammül edemem!'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:58

Güncelleme: 04.03.2024 - 12:59

Yerel seçimlere az bir zaman kala adaylar sahada olmaya sürdüyor. YSK'nin seçim takvimine göre; seçim kampanyaları da devam ederken, İYİ Parti'nin Osmangazi adayı Orkun Özeller'den bir 'pankart' isyanı geldi.

Özeller, "Sokaklarda pankartlarımız neredeyse kalmamış durumda" dedi ve sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

"TAHAMMÜL EDEMEM"

Osmangazi Belediye Başkanı ile görüşmek üzere randevu talebinde bulunduğunu ancak olumsuz geri dönüş aldıklarını ifade eden Özeller, "Pankart asmak için gece gündüz emek harcayan arkadaşlarımızın hakkının yenmesine tahammül edemem" dedi.

Özeller, X'ten şu mesajı paylaştı:

"Sokaklarda pankartlarımız neredeyse kalmamış durumda. Konuyla ilgili geçen hafta bir basın açıklaması yaparak tedbir alınmasını istemiştim. Olmadı.

Son olarak, bugünkü Osmangazi Belediye Başkanı ile görüşmek üzere randevu talebinde bulundum.

Dün de Özel Kalemi Orhan bey ile de görüşüldüğünde pazartesi günü için uygunluk olduğunu fakat net zamanı Mustafa Dündar ile görüşerek bildireceğini ifade etti.

Sabah saat 11 gibi Özel Kalem Orhan bey arayarak bugün uygun olmadıklarını yarın müsait olacaklarını söyledi. Bu cevabın ne anlama geldiğini devlet terbiyesi alan birisi çok iyi bilir. Bizim de zaten yarın yoğun programımız olduğundan görüşmemiz gerçekleşmeyecek.

Pankart asmak için gece gündüz emek harcayan arkadaşlarımızın ve bizi destekleyen gönül veren vatandaşlarımızın hakkının yenmesine tahammül edemem."