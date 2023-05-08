İYİ Parti'nin yeni videosunda '2024' mesajı
İYİ Parti, 14 Mayıs seçimlerine 6 gün kala "Artık dükkânlar kapanmayacak; Esnaflar Tarih Yazacak" mesajıyla yeni bir video yayınladı.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 6 gün kala, İYİ Parti'den yeni bir seçim videosu daha geldi.
Video "Artık dükkânlar kapanmayacak; EsnaflarTarihYazacak" notuyla paylaşıldı.
Dükkanını yenileyen bir esnafın duvardan kendi fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi indirdiği görülen videoda, 2024 mesajı verildi.
'Ekim, 2024' ifadesinin yer aldığı videoda, "2024 hepimize iyi geldi" söylemi ise dikkat çekti.
Artık dükkânlar kapanmayacak; #EsnaflarTarihYazacak pic.twitter.com/rYUfPLNfMU— İYİ Parti (@iyiparti) May 8, 2023
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