İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısında bulunan MHP'den geri adım!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:22

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:29

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik çağrısının yankıları sürerken, MHP cephesinden yeni bir açıklama geldi.

MHP İstanbul Milletvekili ve Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye davetinin bir ittifak çağrısı olmadığını söyledi.

"SİYASETTE KENDİNİ KONUMLANDIRMA ÇAĞRISIDIR"

Yıldız, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızın çağrısı Cumhur İttifakı'na katıl çağrısı değil, siyasette kendini konumlandırırken hainlerin yanında durma safın belli olsun çağrısıdır. İYİ Parti bölücü terör örgütüyle yan yana konumlanmıştır, yerel seçimlerde aynı adaya oy vermişler birçok yerde aday çıkarmayarak birlikte hareket etmişlerdir."

"DAVETİN MUHATABI AKŞENER'DİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın ise, dün yaptığı açıklamada 'ittifak çağrısı' ile ilgili “Söz konusu davetin birinci muhatabı İYİ Parti Müdiresi Meral Akşener’dir, ancak Müdire Hanım sessizliğini koruyup susmaktadır” diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Bahçeli, yaklaşan yerel seçimler için İYİ Parti'ye şu ifadelerle ittifak çağrısında bulunmuştu:

"Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına."