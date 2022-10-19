Ankara kulisleri hareketli... 'Saray'ı sarsacak sürpriz isimler, İYİ Parti'ye katılacak'

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:16

Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İYİ Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozeti, İYİ Parti'nin bugünkü grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı. Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, 'İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabah' programında Ankara kulislerinden gelen son bilgileri paylaştı.

İYİ Parti'nin art arda transferler gerekleştirdiğine ve bir yandan kurultay için düğmeye bastığına dikkat çeken Çelik, Zorlu'nun özellikle milliyetçi çevrelerin yakından tanıdığı bir akademisyen olduğunu vurguladı.

"İYİ Parti'nin yakında özellikle Saray'ı rahatsız edecek çok ciddi bir iki daha transfer yapacağı" bilgisini aktaran Çelik şunları kaydetti:

"Aynen şu ifadeyi kullandı bana haberi veren İYİ Partili, 'Saray'ı da sarsacak sürpriz isimler, şimdilik isim veremiyoruz. Çok yakında.' Şunu sorduk, 'AKP'de siyaset yapmış isimler mi?'. 'Evet' yanıtını verdiler."