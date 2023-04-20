CHP İzmir milletvekili adayları kim? 2023 CHP İzmir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin İzmir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP İzmir milletvekili adayları kim? CHP İzmir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin İzmir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP İzmir milletvekili adayları kim? CHP İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP İzmir milletvekili adayları tam listesi...
CHP İZMİR BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA Partisi)
7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci
CHP İZMİR İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (Demokrat Parti)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
11. Altan İnanç
12. Emine Helin İnan Kınay
13. Ayten Gülsever
14. Nurşen Balcı
15. Burak Kotan
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