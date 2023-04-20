CHP İzmir milletvekili adayları kim? 2023 CHP İzmir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:03

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:03

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin İzmir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP İzmir milletvekili adayları kim? CHP İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP İzmir milletvekili adayları tam listesi...





CHP İZMİR BİRİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Yüksel Taşkın





2. Ahmet Tuncay Özkan





3. Sevda Erdan Kılıç





4. Murat Bakan





5. Ednan Arslan





6. Seda Kaya (DEVA Partisi)





7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)





8. Devrim Barış Çelik





9. Sefer İpekli





10. Güldem Atabay





11. Şahbal Aras





12. Fulya Akçay





13. Mehmet Şahin Fırat





14. Birgül Değirmenci





CHP İZMİR İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Gökçe Gökçen





2. Rıfat Nalbantoğlu





3. Rahmi Aşkın Türeli





4. Mahir Polat





5. Salih Uzun (Demokrat Parti)





6. Deniz Yücel





7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)





8. Hüseyin Sezer





9. Esin Doğan Metin





11. Altan İnanç





12. Emine Helin İnan Kınay





13. Ayten Gülsever





14. Nurşen Balcı





15. Burak Kotan



