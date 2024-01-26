Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert tepki: 'Yalan söyledin, iftira attın, milleti kandırdın'
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Milleti aldattın ama şunu iyi bil, sana ve sadık kaldığınız planınıza geçit yok” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse YAPTIN! Yalan söyledin, iftira attın, milleti aldattın ama şunu iyi bil; sana ve sadık kaldığınız planınıza GEÇİT YOK!!
-Kılıçdaroğlu kazanırsa, İsveç’i Nato’ya alacak dedin, SEN ALDIN!
-Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kudüs düşer dedin, FİLİSTİN’e BOMBALAR YAĞIYOR!!
-Kılıçdaroğlu kazanırsa, faizleri arttırır, Nas var dedin, faizleri arttırdın, EKONOMİYİ BATIRDIN!!
-Kılıçdaroğlu kazanırsa, 15 Temmuz’u unutur dedin, B.A.E.’nin AYAĞINA GİTTİN!
-Türkiye’yi dünyanın mülteci kampına çevirdin!”
Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse YAPTIN! Yalan söyledin, iftira attın, milleti aldattın ama şunu iyi bil; sana ve sadık kaldığınız planınıza GEÇİT YOK!!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2024
• Kılıçdaroğlu kazanırsa, İsveç'i Nato'ya alacak dedin, SEN ALDIN!
• Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kudüs düşer…
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