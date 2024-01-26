Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert tepki: 'Yalan söyledin, iftira attın, milleti kandırdın'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 20:04

Güncelleme: 26.01.2024 - 20:04

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse YAPTIN! Yalan söyledin, iftira attın, milleti aldattın ama şunu iyi bil; sana ve sadık kaldığınız planınıza GEÇİT YOK!!

-Kılıçdaroğlu kazanırsa, İsveç’i Nato’ya alacak dedin, SEN ALDIN!

-Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kudüs düşer dedin, FİLİSTİN’e BOMBALAR YAĞIYOR!!

-Kılıçdaroğlu kazanırsa, faizleri arttırır, Nas var dedin, faizleri arttırdın, EKONOMİYİ BATIRDIN!!

-Kılıçdaroğlu kazanırsa, 15 Temmuz’u unutur dedin, B.A.E.’nin AYAĞINA GİTTİN!

-Türkiye’yi dünyanın mülteci kampına çevirdin!”