Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert tepki: 'Yalan söyledin, iftira attın, milleti kandırdın'

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Milleti aldattın ama şunu iyi bil, sana ve sadık kaldığınız planınıza geçit yok” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 20:04
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert tepki: 'Yalan söyledin, iftira attın, milleti kandırdın'
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse YAPTIN! Yalan söyledin, iftira attın, milleti aldattın ama şunu iyi bil; sana ve sadık kaldığınız planınıza GEÇİT YOK!!  

-Kılıçdaroğlu kazanırsa, İsveç’i Nato’ya alacak dedin, SEN ALDIN!

-Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kudüs düşer dedin, FİLİSTİN’e BOMBALAR YAĞIYOR!!

-Kılıçdaroğlu kazanırsa, faizleri arttırır, Nas var dedin, faizleri arttırdın, EKONOMİYİ BATIRDIN!!

-Kılıçdaroğlu kazanırsa, 15 Temmuz’u unutur dedin, B.A.E.’nin AYAĞINA GİTTİN!

-Türkiye’yi dünyanın mülteci kampına çevirdin!”


CHP haberleri Kemal Kılıçdaroğlu haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

Cumhuriyet yazarları Kılıçdaroğlu’yla buluştu

Cumhuriyet yazarları Kılıçdaroğlu’yla buluştu
Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: 'Adaylık' konusu açıldı mı?

Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: 'Adaylık' konusu açıldı mı?
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler