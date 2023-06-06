İzmir'de Can Atalay isyanı: Neyden korkuyorsunuz?

Yayınlanma: 06.06.2023 - 19:56

Güncelleme: 06.06.2023 - 20:28

Gezi davası nedeniyle tutuklu bulunan Can Atalay’ın Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmemesine tepkiler büyüyor. TİP'li yurttaşlar Atalay'ın serbest bırakılması için 36 ilde meydanlara indi.

İzmir'de de il başkanlığının önünde toplanan partililer, "Can çıkacak halkını savunacak" yazılı pankartın arkasında Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüdü.

Sık sık, "Karanlığa teslim olmayacağız", "Halkın iradesi gasp edilemez", "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet", "Saraylar yıkılır sanatlar çöker", "Can Atalay halktır yargılanamaz", "Gezi tutsakları onurumuzdur", "Can çıkacak Meclis'te Saray'dan hesap soracak" sloganları atıldı.

“ANAYASA İHLALİ”

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önünde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan Avukat Sena Yazıbağlı; Atalay’ın mazbatasını aldığını hatırlatarak, “Yaşanan durum her anlamda Anayasa'ya aykırıdır ve Yargıtay, Anayasa'nın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk hâlinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir” denildi.

İKTİDARA SORULAR

Anayasa'nın 83. Maddesi'ni hatırlatarak devam eden Yazıbağlı, “Anlamı apaçık olan Anayasa hükmü ortadayken, buradan başta Yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz: Seçilmesinin üstünden 3 hafta geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı? Can Atalay neden Meclis'te yemin edip görevine başlayamadı? Can Atalay ne zaman Hatay'a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşla beraber çalışmalarına başlayabilecek? Can Atalay'ın, Hatay'ı ve tüm ülkeyi enkaz altında bırakanların suçlarını yüzlerine vurmasından mı korkuyorsunuz? Milli iradenin yerine gelmesini engellemenin, yani milletin seçtiği vekil sanki seçilmemiş gibi davranmanın, bir suç olduğunu bilmiyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

“KANUN DIŞI, KEYFİ UYGULAMALARINIZI ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

AKP iktidarını, Anayasal kurumlarını Anayasa'ya uymaya davet eden Av. Yazıbağlı, “Artık bu hukuksuzluğa bir son verin! Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın! Can Atalay'in seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Saray'dan talimat beklediğiniz her gün, Anayasa'yı çiğnemeye devam ettiğiniz bir gün olarak kaydediliyor halkın defterine. Bunu unutmayın çünkü biz sizin kanun dışı, keyfi uygulamalarınızı asla unutmayacağız. Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanarak özgürlüğü elinden alınan tüm arkadaşlarımız için mücadeleye devam edecek, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz. Halkın iradesine saygı istiyoruz! Hukuka, adalete saygı istiyoruz! Hatay halkının iradesine saygı istiyoruz! Can Atalay'a özgürlük istiyoruz!” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.