TİP, Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi

Mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulan Hatay Milletvekili Can Atalay, TİP'in TBMM Başkanı adayı olarak gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:40
TİP, Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adaylığına, mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulan, Gezi tutuklusu, Hatay Milletvekili Can Atalay’ı gösterdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendisinin, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın imzasının yer aldığı dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na bugün saat 15.00’te teslim etti.

NE OLMUŞTU?

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde tutulan Atalay'ın mazbatası, 25 Mayıs tarihinde avukatları tarafından alınmış ve ardından Atalay’ın tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunulmuştu.

Yargıtay, yapılan başvuruya hâlâ yanıt vermezken, Atalay henüz tahliye edilememesi sebebiyle görevine başlayamadı.


TİP Can Atalay TBMM Meclis

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