İzmir’de TİS isyanı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2025 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İller Bankası alacağını kesmesinin ardından maaşlarda yaşanan gecikme nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ işçilerinin iş bırakma eylemi sürerken İZELMAN’da toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin 3. oturumu yapıldı. Sendika yetkilileri, dokuz maddede uzlaşma sağlandığını, dört maddede anlaşmazlığın sürdüğünü bildirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan DİSK/Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, “TİS bitene kadar hiçbir yere ayrılmayacağız, muhtemelen diğer TİS’lerde de birlikteliği bozmayarak birbirimize destek çıkacağız” dedi.

DİSK/Genel-İş İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar, ikramiye ve eğitim yardımı ödemelerinin yattığını ancak maaşlarının yatmamasından dolayı eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.



