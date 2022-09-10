İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

10 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

İzmir’in kurtuluşunu ve Milli Mücadele’nin zaferini müjdeleyen 9 Eylül 1922 tarihinin 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar büyük coşkuya sahne oldu.

Geleneksel zafer yürüyüşü ile başlayan programda 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını taşıyan binlerce İzmirli Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Marşlar eşliğinde ilerleyen korteje yurttaşlar da alkışlarıyla destek verirken Afyon Dereçine’den 400 kilometre boyunca taşınan Türk bayrağını teslim alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye bandosu Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan zeybek gösterisiyle karşılandı.

‘İZMİR UMUDUN YÜZÜ’

Meydandaki törende İzmirlilere seslenen Başkan Soyer, “Her bir hücremize kadar İzmirli olmanın onurunu yaşadığımız 9 Eylül tarihi sadece bir şehrin kurtuluşu değildir. Aynı zamanda işgal edilmiş, kuşatılmış bir ülkenin hürriyetine ve bağımsızlığına kavuştuğu günün tarihidir. Bir milletin ayağa kalkışı ve Cumhuriyetimizin doğuşu, 100 yıl önce bugün gerçekleşti. Bu nedenle hep İzmir umudun yüzüdür diyorum” ifadelerini kullandı.

(Kurtuluş yeniden canlandırıldı - İzmir’in kurtuluşunu simgeleyen tarihi sahneyi bir kez daha canlandıran süvari birlikleri, Hükümet Konağı’nın önüne geldi. Yurttaşların alkışları arasında Hükümet Konağı’nda Türk bayrağı göndere çekildi.)

‘MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Soyer şunları söyledi: “Bizlere bağımsızlığı, özgür ve onurlu bir yaşamı miras bırakan başta büyük önderimiz Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yolunda yürümek, en önemli vazifemiz. Onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve bizden sonraki kuşaklara emanet etmek boynumuzun borcu.”

İzmir’de zafer kutlamalarındaki coşku, uçakların düzenlediği Airshow gösterisi ile kentin semalarına taşındı. SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, Semin Öztürk Şener’in akrobasi uçuşu ve HÜRKUŞ’un gösterileri büyük heyecanla izlendi.

(Dans gösterileri izleyenleri büyüledi - Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi kutlamalar İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu tarafından düzenlenen gösteriler ile şölene dönüştü.)

(Helikopterler ve bot zeybek oynadı - Havada iki helikopterin ve denizde Sahil Güvenlik botunun zeybek gösterisi büyüledi. Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, ve Tunç Soyer, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu)

(Cumhuriyet Meydanı’na meşe fidanı - Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer, Cumhuriyet Meydanı’na 100. yıl anısına meşe fidanı dikti. Fidan dikerken Afyon’dan gelen Zafer yürüyüşü kafilesinin 400 kilometrelik güzergâhta şehitliklerden topladığı toprak, İzmir toprağı ile buluşturuldu.)

(Tarihi fabrikada 9 Eylül resepsiyonu - Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 9 Eylül resepsiyonu düzenlendi. Başkan Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer konukları birlikte karşıladı. Törene AKP’li milletvekilleri ve il başkanı katılmadı.)

2022 KİŞİ ZEYBEK OYNADI

Karşıyaka Belediyesi tarafından, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, binlerce Atatürk sevdalısının katılımıyla unutulmaz bir şölene dönüştü. Karşıyaka sahilindeki kortejin ardından Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önündeki Anayasa Meydanı’nda sergilenen ‘2022 Zeybek Tek Yürek’ gösterisi, alanı dolduran vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.

Gökyüzünden iki helikopterin de zeybek oynayarak eşlik ettiği muhteşem gösteri, katılımcıların oluşturduğu Atatürk imzasıyla noktalandı. Bu arada hafta boyunca Bornova Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle buluşan Bornovalılar, kortej yürüyüşü ve Ceylan Ertem konserinde bir araya geldi.

Alsancak Limanı’ndan başlayan fener alayı yürüyüşü ile adeta şenlik alanına dönen Kordon, muhteşem ışık gösterilerine ev sahipliği yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, yoğun ilgi nedeniyle alana zor girdi. CHP lideri, fener alayına katıldıktan sonra sahneye çıkarak Soyer ile birlikte elinde Türk bayrağıyla İzmirlileri selamladı. Ardından Gazeteci Hasan Tahsin’in ilk kurşunu atması ve Büyük Taarruz’un sembolize olayları sahne sanatçıları tarafından canlandırıldı. Gecenin sonunda ünlü şarkıcı Tarkan sahneye çıktı. ‘Yolla’ şarkısıyla başlayan Tarkan, İzmir Marşı’yla coşkuyu doruğa çıkardı.