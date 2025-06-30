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İzmit'te Atatürk büstüne saldıran cübbeli sarıklı şahıs tutuklandı

İzmit'te Atatürk büstüne saldıran cübbeli sarıklı şahıs tutuklandı

30.06.2025 10:29:00
Güncellenme:
DHA
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İzmit'te Atatürk büstüne saldıran cübbeli sarıklı şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okulu bahçesine kılıçla Atatürk’e hakaret eden M.Ç. (42) tutuklandı.


Olay dün İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu’nda meydana geldi. Okul bahçesine kılıçla giren kişi, çocukların topunu kesti. Daha sonra topun bir parçasını okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün üzerine koyan şüpheli, Atatürk’e hakaretler etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin M.Ç. olduğu belirlendi.

M.Ç., ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan aynı gün gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan M.Ç. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.Ç. tutuklandı. 


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