Jahrein’den Kılıçdaroğlu’nun avukatına suç duyurusu
Sosyal medya fenomeni Jahrein, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine açtığı davalarla gündeme gelen Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Sonuç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Az önce @kilicdarogluk’nın avukatı @CelikBaskan06 hakkında suç duyurusunda bulundum. Şahsımı zedeleyici “ahlaksız, densiz, edepsiz” gibi söylemleri ve demeçlerinden ötürü nöbetçi cumhuriyet savcılığına dilekçemi verdim. Ayrıca bağlı olduğu Ankara Barosu’na disiplin şikayetinde bulundum. Arkanızda siyasi güç var diye dilediğiniz gibi at koşturabileceğinizi sanıyorsunuz. Sert kayaya toslarsınız böyle. Sırf leblebi kafa dedim diye haftalardır yüksek takipçili hesabından ve yandaş gazetelere verdiğin demeçlerin üstünden hakaret ve karalama kampanyası yürütüyorsun. Hukuk bize de var. Gerçi sen alışkınsındır Celal. Daha önce fetöcülükten yargılanmıştın. Bol şans”
Az önce @kilicdarogluk’nın avukatı @CelikBaskan06 hakkında suç duyurusunda bulundum. Şahsımı zedeleyici “ahlaksız, densiz, edepsiz” gibi söylemleri ve demeçlerinden ötürü nöbetçi cumhuriyet savcılığına dilekçemi verdim. Ayrıca bağlı olduğu Ankara Barosu’na disiplin şikayetinde… https://t.co/8eDCQhGdXZ— Jahrein (@jahreindota) July 26, 2023
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