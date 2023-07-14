Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik tazminat davası
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik söylemleri nedeniyle sosyal medyada 'Jahrein' olarak tanınan fenomen Ahmet Sonuç'a 200 bin TL'lik tazminat davası açtı. Gelişmeyi Jahrein kişisel Twitter hesabından duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' lakaplı fenomen Ahmet Sonuç için harekete geçti.
Kılıçdaroğlu, kendisi için sarf ettiği sözler nedeniyle Sonuç'a 200 bin TL'lik tazminat davası açtı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Ünlü fenomen, söz konusu haberi kişisel Twitter hesabından duyurdu, "Kendisinin kazandığı savaş yok. Bunu da kaybedeceğine eminim" ifadelerini kullandı.
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