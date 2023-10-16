Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin istedi, 17 tweet erişime engellendi
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, suç örgütleriyle ilişkili isimlerle görüşmesi nedeniyle eleştirildiği 17 sosyal medya paylaşımını erişime engelletti.
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Jandarma Genel Komutanı Arif
Çetin’in başvurusuyla 17 sosyal medya paylaşımını erişime engelledi.
Mahkeme kararında, “Çetin’in adı kullanılarak itibarını
zedeleyici nitelikte paylaşımlara yer verildiği ve kişilik haklarının ihlal
edildiği gerekçesiyle 17 içeriğin 5651 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca
erişime engellenmesine karar verildiği” ifade edildi.
Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre; kararda, sosyal medya
paylaşımlarında Çetin’in adı geçtiği ifade edilse de birçok paylaşımda Çetin’in
adı yer almıyor.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan mahkeme kararında Arif Çetin’in avukatının
Alaaddin Varol olduğu belirtildi. Geçmişte AKP Çankaya İlçe Başkanlığı da yapan
Varol, AKP’den milletvekili aday adayı da olmuştu.
Çetin'in uyuşturucu suçundan 8 yıl ceza alan eski Metro
Turizm Başkanı Galip Öztürk ve suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı’nın basın
danışmanı Ferhat Aydoğan ile poz vermesi tartışma konusu olmuştu.
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