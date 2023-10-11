'Jandarmayım' yalanı ile dolandırdı, kaçarken otobüste yakalandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendini 'jandarma' olarak tanıtıp, Döndü Ayaz'ı (70) para ve altınlarını alarak dolandıran D.İ., Adana'ya kaçarken otobüste yakalandı.
Karıncalık köyünde, dün saat 15.30 sıralarında Döndü Ayaz'ı cep telefonuyla arayan D.İ., kendini 'jandarma' olarak tanıttı. Bir süre sonra adrese gelen şüpheli, Ayaz'ın ölümlü bir olaya karıştığını, evindeki altın ile paraların seri numaralarını kontrol edeceğini söyledi.
D.İ., 8 çeyrek altın, 2 yarım altın, 600 Euro ve 6 bin lirayı alıp, uzaklaştı. Daha sonra durumdan şüphelenen Ayaz, jandarmaya ihbarda bulundu.
JANDARMANIN TAKİBİNE TAKILDI
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucu D.İ., Adana'ya kaçarken Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay beldesinde otobüste yakalandı.
D.İ.'nin üzerinde yapılan aramada, 770 Euro, 13 bin 480 TL ve 3 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan D.İ.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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