Son dakika... İkinci tur için oy verme işlemi sona erdi

Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 17:24

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

İlk sonuçlar birazdan Cumhuriyet'te...

Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

GÜMRÜKLERDE DE OY KULLANMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Türkiye'ye getirilen ve Ankara ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan yurt dışı oyları da tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

KİM, NEREDE OY KULLANDI?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara’da kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise oyunu İstanbul’da kullandı.

Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal ise oyunu Afyonkarahisar’da kullandı.

BASINA YANSIYAN SALDIRI VE USULSÜZLÜKLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çekmeköy ilçesinde bulunan seçmen listelerinin bir kısmının elle dokunulduğunda silinmesi üzerine tüm sandıklarda kontroller yapıldığı, sıkıntılı listelerin olduğu sandıklarla ilgili tutanaklar tutulup şikâyette bulunulduğu belirtildi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker; Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde toplu oy kullanımına engel olmak istediği için kalabalık bir grup tarafından darbedildi.

Şeker, “Korkmuyoruz, yılmıyoruz, vazgeçmiyoruz. Son saatler; oy kullanın. Sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz, son oy kullanılana ve yasalara uygun şekilde sayılıp tutanaklar imzalanana kadar sandıkları terk etmeyin. Ben iyiyim, merak etmeyin. Değiştireceğiz” açıklamasını yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kavaklıdere köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık, muhtarın evine kuruldu.

Tekirdağ Çorlu’da içinde oy kullanma öncesi Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a “Evet” mührü basılmış pusula çıktı ve tutanak tutuldu.

Yalova’da, Yeşil Sol Parti’nin sandık görevlisi dışarıdan getirilen oy zarflarının sandığa atıldığını tespit etti. Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Midyat Çavuşlu köyünde 1094 numaralı sandıkta açık oy kullanılmasına karşı çıkanların darp edildiğini açıkladı.

Kocaeli’de, MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç’ın mükerrer oy kullanmaya çalıştığı belirledi.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.