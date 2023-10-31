Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ekonomideki son gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Kabine toplantısında ana gündem maddeleri olması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:18
Kabine toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, uzun bir aranın ardından bugün Beştepe'de toplandı. 

Fahiş fiyatlar ve enflasyona mücadele gibi başlıklar toplantının öncelikli gündeminde yer alıyor. Ayrıca memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da toplantıda değerlendirileceği belirtiliyor.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze’ye yönelik Türkiye’nin yardım faaliyetlerinin değerlendirileceği belirtiliyor.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlerle Gazze için yürüttüğü telefon diplomasisi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın mevkidaşlarıyla görüşmelerinin de ele alınacağı aktarıldı.


Kabine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

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