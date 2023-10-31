Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:21

Güncelleme: 31.10.2023 - 10:21

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi her iki haftada bir toplanıyor!. Kabinenin son toplantısı 9 Ekim günü düzenlenmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının tarihi merak edildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine gündemindeki konular neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

15 günde bir toplanan Kabine bugün (31 Ekim 2023) bir kez daha bir araya gelecek. Toplantının saat 15.00-16.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak: Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

PRİM GÜN SAYISI

Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde.

Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek.

Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.

Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.

Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

DIŞ POLİTİKADA EN ÖNEMLİ KONU GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR

Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.