Kabine Toplantısı bugün: Gündemde 'emekli bayram ikramiyesi' var...
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Saray'da yapılacak. İşte önemli gündem başlıkları...
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, iki haftanın ardından tekrar bir araya geliyor.
Toplantı için gözler Saray'a çevrilirken toplantıda yoğun gündem dikkat çekti.
Kabine Toplantısı son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 24 Şubat’ta toplanırken 2030 yılı sanayi stratejisi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ekonomik gelişmeler ele alınmıştı.
GÜNDEMDE NELER VAR?
Bu kez Kabine’nin gündeminde ise Ramazan ayında fahiş fiyat artışını önlemek için atılacak adımlar ve emekli bayram ikramiyesi yer alıyor.
Kabine Toplantısı, yeni haftanın ilk gününde gerçekleştirilecek.
Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklıyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE DE MASADA
Özellikle Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesine odaklanırken diğer yandan ekonomik olarak yeni atılacak adımlarla ilgili çalışmaların toplantıda ele alınması bekleniyor.
SURİYE VE GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALAR
Adalet Bakanlığı ise 10. yargı paketi üzerinde çalışırken 55 maddeden oluşan ve ceza adaletiyle ilgili taslak hazırlığında. Ekonomi ve hukukta atılacak yeni adımların yanı sıra Suriye’deki çatışmalar, Gazze’deki ateşkes ve diğer sıcak gündem maddeleri toplantıda görüşülecek.
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