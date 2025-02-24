Son Dakika... Erdoğan'dan Kabine sonrası 'Trump' açıklaması: 'Ukrayna da müzakerelere davet edilmeli'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 18:59

Güncelleme: 24.02.2025 - 19:20

Ankara'da Saray'da gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki durumun ele alınacağı belirtilmişti. Toplantıda, ekonomideki son gelişmeler ile terörle mücadele konularının da görüşüleceği ifade edilmişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi, ciddi bir krize ve darboğaza girmiştir. Avrupa demokrasilerinde ortaya çıkan boşluğu son seçimlerde görüldüğü üzere aşırı sağcı demagoglar dolduruyor.

Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye, Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir."

"TOGG'LARDAN RAHATSIZ OLDULAR"

Ziyaretimizin (Orta Asya) hafızalara kazınan yanlarından biri de her üç ülkenin liderine hediye ettiğimiz milli elektrikli otomobilimiz TOGG'du. TOGG hediyenin ötesinde yeni Türkiye'nin adeta simgesi haline dönüşmüştür. TOGG'un ilk ortaya çıkış fikrinden üretimine kadar her aşamasına kulp takanlar liderlere hediye edilen TOGG'lardan rahatsız oldular.

KONGRE MESAJI

Partimizin 12 Ekim'de başlayan kongre maratonunu dün tamamladık. Türk demokrasisine itibar kazandıran örnek bir kongre sürecini yürüttük. İnşallah bundan sonra yabancı kabul ve yurt dışı temaslara daha fazla ağırlık vereceğiz.

"UKRAYNA DA MÜZAKERELERE DAVET EDİLMELİDİR"

Amerikan başkanı Sayın Trump'ın savaşı müzakereler yoluyla bitirme iradesini prensipte olumlu karşılıyoruz. Burada şu gerçeğin ihmal edilmemesi gerekiyor; adil ve kalıcı barışa giden yol ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle açılabilir. İstanbul süreci hariç bugüne kadar kurulan masalarda Rusya dışlanmış ve istenen netice alınmamıştır. Ukrayna da müzakerelere davet edilmelidir. Bu konudaki hakkaniyetli duruşumuzu hem sayın Zelenskyi hem sayın Macron hem de sayın Lavrov'a ifade ettim."

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