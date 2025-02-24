Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?

Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:08

Güncelleme: 24.02.2025 - 16:08

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.52'de başladı.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki durumun ele alınacağı belirtildi. Toplantıda, ekonomideki son gelişmeler ile terörle mücadele konularının da görüşüleceği ifade edildi.

Toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.