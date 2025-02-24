Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:08

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.52'de başladı.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki durumun ele alınacağı belirtildi. Toplantıda, ekonomideki son gelişmeler ile terörle mücadele konularının da görüşüleceği ifade edildi.

Toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

 


Etiketler: #Kabine Toplantısı #Kabine #Erdoğan

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