Kabine Toplantısı bugün: Gündemde hangi başlıklar var?

Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:30

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı iki haftada bir düzenleniyor.

En son 15 Nisan'da gerçekleşen Kabine toplantısı, bugün saat 15.00'te başlayacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısında Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2'lik deprem ve depremin etkileri kabinede ele alınacak. Özellikle İstanbul'daki yapı stoku bir kere değerlendirilecek.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının da kabine konuşulması öngörülüyor. Yeni ve ulaşılabilir konut projelerine ilişkin de bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Deprem sonrası fırsatçılara ilişkin denetimler devam ederken, Kabine bu durumu da gündemine alacak.

Enflasyonun dizginlenmesine yönelik atılacak yeni adımlar kabinede görüşülecek.

Terör örgütü PKK ve uzantılarının kendini feshetmesi ve silahların bırakılması bekleniyor.

Bu ay sonunun önemli olduğu Ankara kulislerinde konuşulurken bu konunun da kabine toplantısında görüşülmesi öngörülüyor.