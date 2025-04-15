Kabine Toplantısı bugün: Masada önemli başlıklar var!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Kabine Toplantısı bugün: Masada önemli başlıklar var!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 07:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantı, saat 15.00'te başlayacak.

Toplantının gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyor.

Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'de yaşananların da ele alınacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: #Cumhurbaşkanlığı Kabinesi #gündem

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