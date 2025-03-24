Kabine Toplantısı başladı: Gündemde 'İmamoğlu ve İBB var' var

Kabine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Saray'da toplandı. Masada kritik başlıklar yer alıyor. Gündem başlıklarından biri de Ekrem İmamoğlu ve İBB soruşturmaları...

Kabine Toplantısı başladı: Gündemde 'İmamoğlu ve İBB var' var
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 16:00

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bin 133 kişinin gözaltına alındığı soruşturmalar ve hukuki süreç ele alınacak.

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda devam eden terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak.

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından terör örgütü PKK'nin ateşkes ilan etmesi ancak beklenen silah bırakma adımını atmaması da masada yer alacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Toplantıda, Suriye meselesi de geniş çaplı olarak ele alınacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Türkiye'den Şam'a yapılan üst düzey ziyaretin yansımaları ve ABD'den gelen mesajlar değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca ekonomi programında gelinen aşama gözden geçirilecek. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı ile enflasyonun düşürülmesi için alınacak ilave tedbirler ele alınacak.


Etiketler: #Kabine #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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