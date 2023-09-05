Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 5 Eylül 2023 Kabine Toplantısı gündeminde ne var?

Eylül ayının ilk Kabine Toplantı tarihi belli oldu. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 5 Eylül 2023 Kabine Toplantısı gündeminde ne var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:50
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 5 Eylül 2023 Kabine Toplantısı gündeminde ne var?
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Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Eylül ayının ilk Kabine Toplantısı için gözler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çevrildi. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayarlar ile ilgili gelişme bekleyen yurttaşlar Kabine Toplantı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, 5 Eylül Salı günü saat 15.00'te başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NE VAR?

Kabine Toplantısı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından bugün gerçekleşecek.

Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. 

Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak. 


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