Yayınlanma: 07.08.2023 - 10:53

Güncelleme: 07.08.2023 - 10:53

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi, belli oldu. En son 24 Temmuz tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı, iki haftanın ardından bu hafta yapılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında ne konuşulacak? İşte, Kabine Toplantısı gündem konuları ve toplantı tarihi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında 7 Ağustos Pazartesi günü Beştepe'de yapılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISININ KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ayrıntılı şekilde görüşülecek.

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

SON KABİNE TOPLANTISINDA NE KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Temmuz tarihli Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada duyurduğu yeni kararlar şöyleydi: ''Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. Ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız. Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz.''

Ekonomi hakkında da konuşan Erdoğan, "Ne döviz artışıyla ne enflasyonla izah edilemeyecek yüksek fiyatlarda piyasayı sürekli yukarıya çekmek sonu olmayan kısır döngüye destek vermektir. Hiç kimsenin bilerek ve isteyerek ne kendisine ne evlatlarına ne de ülkesine böyle bir kötülük yapacağına ihtimal vermiyorum. İhmali ve kastı olanlar çıkarsa devlet olarak biz gerekeni yapmaktan çekinmeyiz. Otomobil piyasasında görülen stokçuluğun önüne geçmek için denetimlerini arttırdı. Konut fiyatları, kiralarla ilgili ilave adımlara dair değerlendirmelerimiz sürüyor. Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz.'' dedi.