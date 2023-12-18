Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısının gündeminde neler var?

Kabine Toplantısının bugün yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Asgari ücret toplantısının olacağı bugün de kabinenin ne zaman toplanacağı araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısının gündeminde neler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:59
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısının gündeminde neler var?
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı nedeniyle gözler asgari ücret zammına çevrilmişken milyonlarca çalışan, emekli ve memur kabineden maaş zamlarıyla ilgili olası kararları bekliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısının gündeminde neler var? 

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni Kabine toplantısının önümüzdeki hafta yani 18 Aralık Pazartesi günü yapılması beklenmiyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çeşitli temaslar için Macaristan'da olacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor. Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.


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