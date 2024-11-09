Kabine Toplantısı'nda 9 yıl sonra bir ilk: 10 Kasım'a özel 'Çankaya Köşkü' kararı
Türkiye genelinde yarın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gerçekleştirecek. Peki gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak.
9 YIL ARADAN SONRA BİR İLK
Bu tarihi toplantı, 2015 yılından bu yana Bakanlar Kurulu'nun Çankaya Köşkü'nde yapılacak ilk buluşması olacak.
ANITKABİR'DE ANMA VE YENİ ATATÜRK MÜZESİ’NİN AÇILIŞI YAPILACAK
10 Kasım sabahı Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenle başlayan anma etkinliklerinin ardından Çankaya Köşkü’nde yeni Atatürk Müzesi açılacak.
Müze, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarını yaşatacak özel bir koleksiyonla ziyaretçilere kapılarını açacak.
ÇANKAYA KÖŞKÜ’NDEKİ KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ YOĞUN
Atatürk Haftası dolayısıyla özel bir anlam taşıyan Çankaya Köşkü’ndeki Kabine toplantısında Erdoğan’ın son dönemde Kırgızistan ve Macaristan'da yürüttüğü diplomasi görüşmelerinin sonuçları ele alınacak.
Ayrıca ABD’deki seçim sonuçlarının Türkiye ve dünya politikalarına etkileri, yurt içinde süren terörle mücadele operasyonları, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırıları ve bölgedeki artan gerilime karşı atılacak adımlar da masaya yatırılacak.
EKONOMİ GÜNDEMİ: ENFLASYONLA MÜCADELE VE İSTİHDAM
Toplantının ekonomi gündeminde ise enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdam politikaları konuşulacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararlara ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.
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