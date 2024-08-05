Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündemindeki konu başlıkları neler?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. Gözler Beştepe'ye çevrilirken en son yapılan toplantı tarihi 16 Temmuz'da gerçekleşti. Yeni Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündemindeki konu başlıkları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 10:05
Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündemindeki konu başlıkları neler?
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Kabine Toplantısı tarihi gündeme geliyor. Ağustos ayının ilk Kabine Toplantısı kararları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündemindeki konu başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Son Kabine Toplantısı 16 Temmuz Salı günü gerçekleştirilmişti.

Kabine Toplantısı'nın yarın yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Masada olması beklenen konular arasında ise; Vergi Paketi, Sokak Hayvanları Yasası, İsrail ve Gazze gibi başlıkların olması bekleniyor. Kabine Toplantısı gündem başlıkları netleştiğinde haberimize ekleyeceğiz.


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