Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?
Kabine, iki haftalık aranın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Saray'da toplanacak. Gündemde ise ülke içi ve dışında terörle mücadele operasyonları, ekonomi ve Kartalkaya'daki yangın faciası var.
Kabine yarın Saray’da toplanıyor.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Saray’da toplanacak Kabine'de İlk gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kabinede enflasyondaki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar ele alınacak.
TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
Kabinede terörle mücadele operasyonları da masada yer alıyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son operasyonlar ele alınacak.
Öte yandan ülke içindeki terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar da masada olacak.
BOLU YANGIN FACİASI
Kabinenin bir diğer gündem başlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını faciası olacak. Yangın ve otel denetimlerine ilişkin atılabilecek adımların toplantıda ayrıntılandırılması bekleniyor.
Toplantıda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes değerlendirilmesi, Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliğinin artırılması için atılacak adımların ele alınması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı
- Narin Güran davasında yeni gelişme
- Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı
- 'Tek bir nedeni var...'
- Uçum, teğmenlerin ihracını böyle savundu!
- Erdoğan'dan üstü kapalı 'İmamoğlu' açıklaması