Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Yayınlanma: 02.02.2025 - 17:15

Güncelleme: 02.02.2025 - 17:18

Kabine yarın Saray’da toplanıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Saray’da toplanacak Kabine'de İlk gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kabinede enflasyondaki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Kabinede terörle mücadele operasyonları da masada yer alıyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son operasyonlar ele alınacak.

Öte yandan ülke içindeki terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar da masada olacak.

BOLU YANGIN FACİASI

Kabinenin bir diğer gündem başlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını faciası olacak. Yangın ve otel denetimlerine ilişkin atılabilecek adımların toplantıda ayrıntılandırılması bekleniyor.

Toplantıda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes değerlendirilmesi, Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliğinin artırılması için atılacak adımların ele alınması bekleniyor.