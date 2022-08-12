Kadıköy'deki 'Gemlik Yürüyüşü’ne ilişkin 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı

12 Ağustos 2022 Cuma, 13:15

Kadıköy'de 12 Haziran'da HDP'nin öncülüğünde düzenlenen "Gemlik Yürüyüşü"ne ilişkin 25 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "12.15 sıralarında aralarında HDP'li 20 milletvekili ve İstanbul il başkanları, DBP Milletvekili Salihe Aydeniz, SYKP ve HDK'lıların da bulunduğu 45 kişinin Kadıköy'deki SKYP ilçe binası önünde beklemeye başladığı ve grubun 12.35'te basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istediği" aktarıldı.

"Yürüyüşle ilgili yasaklama kararının 3 kez sesli bir şekilde tebliğ edilmesine rağmen grubun buna riayet etmemesi üzerine müdahale edildiği ve 19 kişinin yakalandığ"ı ifade edilen iddianamede, sonrasında Kadıköy'ün başka noktalarında toplanarak slogan atan gruplara ikazların ardından müdahalede bulunulduğu ve gözaltı işlemi yapıldığı belirtildi.

İddianamede," şüphelilerin büyük çoğunluğunun ifadelerinde, slogan atmadıklarını, polise direnmediklerini ve dağılmaları yönünde ikazda bulunulmadan gözaltına alındıklarını söylediği" ifade edilerek, olaylar sırasında yaralanan bir çevik kuvvet polisinin ise "tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı ve kalkanının kırıldığı beyanında bulunduğu" kaydedildi.

3'ER YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encu'nun da bulunduğu 25 kişinin "kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapsi istendi.

Şüphelilerden İsmail Temel'in ayrıca, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, şüpheli Koray Türkay'ın da "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.