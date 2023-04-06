Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davası ertelendi: 14 Mayıs kadınların seçimi olacak

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin, kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla açılan kapatma davasına dün 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Dernek, duruşma öncesi İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Derneğinin temsilcisi Gülsüm Kav, “Hayatı çalınan her kadının hesabını soracağız” dedi. Duruşmada, derneğe destek vermek isteyenlerin davaya müdahillik talepleri reddedilerek duruşma 13 Eylül’e ertelendi.

Öldürülen Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar, “Cinayete kurban giden kadınların ailelerine destek oldukları için ben de derneğe destek verme sorumluluğu hissettim” dedi. Kızı öldürülen Figen Yetişkin ise “Benim kızım 2015’te öldürüldü. 16 mahkemede çok büyük destek gördüm” dedi.

‘14 MAYIS’TA KARANLIK DAĞILACAK’

Platformun sekreteri Fidan Ataselim ise “14 Mayıs seçim tarihi değil kadınların seçiminin de bir tarihi olacak. 6284 sayılı yasayı pazarlık konusu etmeye dahi cüret ettiler, cüret eden Cumhur İttifakı; utanç ittifakıdır. Kadın düşmanı ittifaktır. Bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız arkadaşlar” dedi.