14 Mayıs’ın ithal oyları!

05 Nisan 2023 Çarşamba

Buğday, ayçiçeği yağı, saman derken seçmen de ithal eden bir ülke olduk. İktidar, önce 250 bin, son 1 yıldır da 400 bin Amerikan Doları değerinde mülk edinip “vatandaşlık satın alan” yabancı sayısını yüz binlerle ifade etse de yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinde milyonu aşkın “yeni vatandaş” sandık başına gidecek. Geçenlerde Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi Ayhan Çakas’ın yaptığı araştırma, seçimdeki yeni vatandaş gerçeğini gözler önüne serdi. Liste, Emlak Konut aracılığı ile satılan proje evlerin neredeyse tamamının İran, Suriye, Irak, Özbekistan, Ukrayna, Sudan ve Libyalılarca satın alındığını belgeliyordu. Her dairede de 5-6 kişi kayıtlıydı. Toplamda 11-12 bin seçmenin oy kullandığı Fikirtepe Mahallesi’nde oy kullanacak “ithal vatandaş” oranı ise yüzde 10’ları bulmuştu araştırmaya göre. Aynı sorun İstanbul 2. seçim bölgesi diye adlandırılan Sarıyer’den Bakırköy’e kadar olan 10’u aşkın ilçede de var. Sultangazi, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa gibi bölgelerde, parası karşılığı “vatandaşlık satın alanların” sayısının yüz bini geçtiği ifade edildi CHP PM üyesi Gökan Zeybek tarafından. Görünen o ki Saray iktidarı, bu kez umudunu yabancılara bağlamış!

KILIÇDAOĞLU'NUN EMEKLİ HAMLESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi en düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL’ye yükselterek yaklaşık 3.7 milyon kişiye dokunmuştu. Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın hamlesine zaman geçirmeden yanıt verdi ve 2000 TL’ye yükseltilen emekli ikramiyelerinin asgari ücret olan 8 bin 500 TL’ye sabitleneceğini, Şeker Bayramı ikramiyesinden doğacak farkla beraber Kurban Bayramı’nda emeklilere 15.000 TL ödeneceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu ayrıca temmuzdaki emekli maaş artışında da şu sıralar neredeyse yüzde 113’leri bulan gıda enflasyonunun göz önünde bulundurulacağını açıkladı ve 15 milyon emekliye umut verdi.

2. TURA KALIRSA DOLAR PATLAR!

24. dönem milletvekili ekonomist Prof. Dr. Hurşit Güneş, Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye ekonomisinin içine girdiği girdabı anlattı geçenlerde. AKP’nin KKM yöntemi ile dövizdeki artışı frenlemeye çalışarak bütçeyi erittiğini açıklarken bu havanın en iyi olasılıkla 14 Mayıs akşamına kadar süreceğini, seçimin ilk turda sonuçlanmaması halinde 14 günlük 2. tur sürecinde piyasaların çökebileceğine dikkat çekti: “Ekonomide en kötü şey belirsizliktir. Muhafelet, para piyasasını toparlayacak sıcak para girişi vaadi ile geliyor, AKP’nin ise hiçbir ekonomik vaadi yok. İki seçim arası olası bir döviz patlaması sene başından bu yana yüzde 105 artan gider kalemlerini iyice uçurur” derken doların 30-35 TL’lere çıkma ihtimalinin olduğunu itiraf etti.

DEPREM LOJİSTİK MERKEZİ

Avcılar Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli, Cumhuriyet’e yaptığı ziyarette ilçede 2 bine yakın binanın yenilendiğini söyledi ve riskli bölgedeki yapı stokundan da söz etti. Elindeki haritada bazı binalar yeşil kodluydu. “En şiddetli depremde bile ayakta kalacak yapılar” dedikten sonra anlatmaya başladı: “Büyük depremde kurtarma ve yardım ekiplerinin bölgeye ulaşımı ilk günlerde imkânsız hale gelecek. İşte bu yeşil binalar ayakta kalacakları için oradaki yurttaşlar hem komşulara yardıma koşabilecek hem de depremin ilk saatlerinde dolaplarındaki suyu, gıdayı onlarla paylaşacak. Yıkılmayacak her bina birer lojistik merkezidir.”