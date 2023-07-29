İstanbul'da korkunç cinayet: Tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Küçükçekmece'de bir sitede yaşayan G.E.(46), beraber yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Küçükçekmece'deki bir sitede dün akşam saat 19.00 sıralarında iddiaya göre, G. E. ile bir süredir beraber yaşadığı ismi öğrenilemeyen kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, G.E.'yi bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçtı. Sitede oturan yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede G.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ekiplerin incelemesinin ardından G.E.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
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