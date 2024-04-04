Kadınlara 94 yıl önce seçme ve seçilme hakkı verildi

Yayınlanma: 04.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2024 - 04:00

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde atılan adımlarla milletin yarısından fazlasını oluşturan kadınların hakları tanındı. Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı 3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu’nun kabul edilmesiyle verildi. Kadınlar siyasal haklarını ilk kez 94 yıl önce 1930 yılındaki belediye seçimlerinde kullandı. Bu seçimlerde Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinde belediye başkanı seçilen Sadiye Hanım, “Türkiye’nin İlk Kadın Belde Belediye Başkanı” unvanıyla görevini iki yıl sürdürdü.

94 YIL SONRA

2024 yerel seçimleriyle de Atatürk’ün kızları, 94 yıl önce kazandıkları haklar sayesinde görevlerinin başına geçti. Dün kadın belediye başkanları mazbatalarını almaya başladı. Cumhuriyet, 3 Nisan’ın yıldönümünde 2024 yerel seçimlerinden zaferle çıkan kadın belediye başkanlarıyla konuştu. İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında en önemli adımlardan biri seçme ve seçilme hakkının kullanımındaki eşitliktir. Kadınlar, siyasette ve yaşamın her alanında eşit temsil edilene kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

'SAYIMIZ ARTMALI'

İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı seçilen Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ise “2024 yerel seçimlerinde 11 ilde kadınlar kazandı ama oransal olarak baktığımızda yüzde 13.5 çok düşük. 922 ilçenin 61’inde belediye başkanlığına kadınlar seçildi. Bunların 32’si CHP’den olduğu için elbette mutluyuz ama artması gerekiyor” diye konuştu.

'HEP EN ÖNDE YER ALACAĞIZ'

CHP’den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı mazbatasını aldı. Subaşı, “Kutlu olsun! Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk kadınına verilen bu değerli günde, mazbatamızı alıyor olmak benim için ayrı bir gurur. Cumhuriyet kadınları olarak hayatın her alanında en önde yer almaya devam edeceğiz” dedi.

'BÜYÜK BİR GURUR VE ONUR'

Afyonkarahisar Belediyesi’nin ilk kadın başkanı olan CHP’li Burcu Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu’ndaki törende mazbatasına kavuştu. Köksal, “3 Nisan, 1930’da Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümü. Tam da bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde bir Türk kadını olarak Afyonkarahisar’ın ilk kadın belediye başkanı olarak mazbatamı alıyorum. Bu gururu, bu onuru yaşatan hemşerilerime teşekkürler” diye konuştu.

‘EŞİTLİK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Mazbatalarını alan diğer kadın belediye başkanları ise duygularını sosyal medyada ve mazbata törenlerinde şöyle dile getirdi:

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş:

31 Mart’ta demokratik mücadeleyle seçilen tüm kadın belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hayatın her alanında eşitlik için çalışmaya devam edeceğiz.”

İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel:

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk yerel seçiminde belediye başkanlığı görevini yürütecek tüm kadınlar adına bir kez daha yinelemek istiyorum: Sana minnettarız Ata’m.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli:

Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan Belediye Kanunu, bundan 94 yıl önce Meclis’te kabul edildi. Temsilde eşitliği sağlayan bu yasa sayesinde bugün Çeşme’de, İzmir’de ve tüm Türkiye’de tarihi yazıyor; 81 ilin 11’ini kadınlar olarak yönetiyoruz. Bu yasa için başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucu iradeyi minnetle anıyorum. Günümüz kutlu olsun.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin:

Kadınların siyasette önünü açan Ata’mıza büyük minnet ve özlem duyuyorum. Çok sayıda kadın, belediye başkanlığı, meclis üyelikleri ve muhtarlıkları kazandı. Bu sayının daha da artması için üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım.