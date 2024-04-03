AKP yönetiminden Van'daki seçim krizine açıklama: 'Cinnet hali sonlandı'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), itiraz üzerine Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak, AKP adayına verilen Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti. AKP yönetiminden, YSK’nın kararının ardından ilk açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 21:01
AKP yönetiminden Van'daki seçim krizine açıklama: 'Cinnet hali sonlandı'
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulu'nun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti.

Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Kararın ardından AKP yönetiminden ilk açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Van ilimideki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı.Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum"

 


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