İki kez oy kullanan muhtarın 1 oy farkı ile kazandığı seçim iptal edildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi’nde 1 oy farkı ile seçimi kazanan muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ortaya çıktı. Yapılan itiraz üzerine muhtarlık seçimi iptal edildi.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 22:07
İki kez oy kullanan muhtarın 1 oy farkı ile kazandığı seçim iptal edildi
Abone Ol google-news

31 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Çeşneli Mahallesinde 3 aday muhtar olabilmek için yarıştı. Sandıkların açılmasının ardından Cavit Kaya, 128 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylardan Ali Avcı 127, Mehmet Akbulut ise 116 oy aldı. Seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilmesinin ardından, bir oyla seçimi kaybeden Ali Avcı, muhtar adayı Cavit Kaya’nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ve bunun tutanakla kayıt altına alındığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda itirazı yerinde bularak seçimi iptal etti. İptal edilen seçim, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri muhtar haberleri Manisa haberleri

İlgili Haberler

İYİ Parti'de seçim krizi: Peş peşe istifalar

İYİ Parti'de seçim krizi: Peş peşe istifalar
AKP yönetiminden Van'daki seçim krizine açıklama: 'Cinnet hali sonlandı'

AKP yönetiminden Van'daki seçim krizine açıklama: 'Cinnet hali sonlandı'
Seçim sonrası İYİ Parti'de istifalar devam ediyor: 'Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum'

Seçim sonrası İYİ Parti'de istifalar devam ediyor: 'Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’

Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’
İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: ‘Van’da yaşanan tam bir garabet’

İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: ‘Van’da yaşanan tam bir garabet’
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma’

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma’
Soğukkanlılığın sembolleri: İşte en soğukkanlı 4 burç…

Soğukkanlılığın sembolleri: İşte en soğukkanlı 4 burç…
YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek

YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler
Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek

Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek
Tokat’ta Yazıcıoğlu dönemi resmen başladı

Tokat’ta Yazıcıoğlu dönemi resmen başladı