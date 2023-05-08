Kaftancıoğlu’ndan cinsiyetçi pankarta tepki: ‘Biz kadınlar size sandıkta gününüzü göstereceğiz’
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, AKP mitinginde Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan “Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" pankartına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
AKP'nin 7 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlediği mitingde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için cinsiyetçi ifadeler içeren bir pankart açıldı.
Pankartta "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" sözleri yer aldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, söz konusu pankarta sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kaftancıoğlu paylaşımında “Bu derece aşağıladığınız, hakaret vesilesi olarak gördüğünüz biz karılar(kadınlar) size sandıkta gününüzü göstereceğiz, öyle böyle değil hem de! “Türk Karı Kuvvetleri” :) Can Yücel’e saygıyla… Tüm kadınlarla birlikte #SanaSöz” ifadelerini kullandı.
Bu derece aşağıladığınız, hakaret vesilesi olarak gördüğünüz biz karılar(kadınlar) size sandıkta gününüzü göstereceğiz, öyle böyle değil hem de!— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 8, 2023
“Türk Karı Kuvvetleri” :) Can Yücel’e saygıyla…
Tüm kadınlarla birlikte #SanaSöz pic.twitter.com/InXxuKrIvF
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