Canan Kaftancıoğlu AKP’nin mitinge katılım zorunluluğu mesajını paylaştı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin bu pazar yapacağı miting öncesi, katılımın zorunlu olduğu yönündeki mesajını paylaştı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak olan mitingine katılımın zorunlu olduğu yönündeki mesajı paylaştı.
Kaftancıoğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 Mayıs Cumartesi günü Maltepe’de yapacağı İstanbul mitingini hatırlatarak "katılım için zorunluluk değil gönüllülük esas bizde zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz" dedi.
Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"6 Mayıs günü saat:17.30’da Maltepe Miting Alanında gerçekleştireceğimiz mitingimize katılım için zorunluluk değil gönüllülük esas bizde Zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz:) Arzu eden hemşehrilerimizi inançları, neşeleri ve eksik etmeyecekleri gülümsemeleriyle bekliyoruz…"
6 Mayıs günü saat:17.30’da Maltepe Miting Alanında gerçekleştireceğimiz mitingimize katılım için zorunluluk değil gönüllülük esas bizde— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 3, 2023
Zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz:)
Arzu eden hemşehrilerimizi inançları, neşeleri ve eksik etmeyecekleri… pic.twitter.com/3Bnopf4nuI
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