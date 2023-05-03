Canan Kaftancıoğlu AKP’nin mitinge katılım zorunluluğu mesajını paylaştı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 17:53

Güncelleme: 03.05.2023 - 17:53

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak olan mitingine katılımın zorunlu olduğu yönündeki mesajı paylaştı.

Kaftancıoğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 Mayıs Cumartesi günü Maltepe’de yapacağı İstanbul mitingini hatırlatarak "katılım için zorunluluk değil gönüllülük esas bizde zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz" dedi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"6 Mayıs günü saat:17.30’da Maltepe Miting Alanında gerçekleştireceğimiz mitingimize katılım için zorunluluk değil gönüllülük esas bizde Zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz:) Arzu eden hemşehrilerimizi inançları, neşeleri ve eksik etmeyecekleri gülümsemeleriyle bekliyoruz…"

6 Mayıs günü saat:17.30’da Maltepe Miting Alanında gerçekleştireceğimiz mitingimize katılım için zorunluluk değil gönüllülük esas bizde

Zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz:)

Arzu eden hemşehrilerimizi inançları, neşeleri ve eksik etmeyecekleri… pic.twitter.com/3Bnopf4nuI — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 3, 2023



