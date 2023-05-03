Canan Kaftancıoğlu AKP’nin mitinge katılım zorunluluğu mesajını paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin bu pazar yapacağı miting öncesi, katılımın zorunlu olduğu yönündeki mesajını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 17:53
Canan Kaftancıoğlu AKP’nin mitinge katılım zorunluluğu mesajını paylaştı
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak olan mitingine katılımın zorunlu olduğu yönündeki mesajı paylaştı.

Kaftancıoğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 Mayıs Cumartesi günü Maltepe’de yapacağı İstanbul mitingini hatırlatarak "katılım için zorunluluk değil gönüllülük esas bizde zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz" dedi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"6 Mayıs günü saat:17.30’da Maltepe Miting Alanında gerçekleştireceğimiz mitingimize katılım için zorunluluk değil gönüllülük esas bizde Zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz:) Arzu eden hemşehrilerimizi inançları, neşeleri ve eksik etmeyecekleri gülümsemeleriyle bekliyoruz…"



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