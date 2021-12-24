Bakan Pakdemirli zamlar için 'sabır' istedi: Mutlaka düşüş olacaktır

24 Aralık 2021 Cuma, 14:15

Zonguldak'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çaycuma ilçesinde alt yapı çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemede bulundu.

Bakan Pakdemirli, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demir, çalışmaları Ağustos’ta başlayan 560 dönüm alandan oluşan sanayi bölgesinde her biri yaklaşık 25 bin metreden oluşacak 17 sera yapılacağını söyledi.

Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, fiyat artışlarıyla ilgili gelen soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Konu Ticaret Bakanlığı'nın konusu ama hem onlar hem biz hem Hazine Bakanlığı denetimler yapıyor. Fiyatların artışlarıyla alakalı konuda dövizin artışını referans gösteren firmaların dövizin düşmesiyle aynı referansı göstererek fiyatlarını yerine koyma maliyetlerini hesap ederek mutlaka düşürüyor olmaları lazım. Ben birkaç gün daha sabırlı olalım diyorum. Elbette serbest piyasa koşulları içerisinde bunlar yapılacaktır. Yapılmayan yerlerde ticaret ve maliye bakanımızın uyarıları oldu. Hiç kimse merak etmesin mutlaka fiyatlarda da önemli ölçüde düşüş olacağını gözleyeceğimizi düşünüyorum."



