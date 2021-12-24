Bakan Pakdemirli zamlar için 'sabır' istedi: Mutlaka düşüş olacaktır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döviz kurundaki büyük düşüşe rağmen süren fiyat artışlarıyla ilgili, "Ben birkaç gün daha sabırlı olalım diyorum. Elbette serbest piyasa koşulları içerisinde bunlar yapılacaktır" dedi.
Zonguldak'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çaycuma ilçesinde alt yapı çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemede bulundu.
Bakan Pakdemirli, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demir, çalışmaları Ağustos’ta başlayan 560 dönüm alandan oluşan sanayi bölgesinde her biri yaklaşık 25 bin metreden oluşacak 17 sera yapılacağını söyledi.
Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, fiyat artışlarıyla ilgili gelen soruyu şöyle cevaplandırdı:
"Konu Ticaret Bakanlığı'nın konusu ama hem onlar hem biz hem Hazine Bakanlığı denetimler yapıyor. Fiyatların artışlarıyla alakalı konuda dövizin artışını referans gösteren firmaların dövizin düşmesiyle aynı referansı göstererek fiyatlarını yerine koyma maliyetlerini hesap ederek mutlaka düşürüyor olmaları lazım. Ben birkaç gün daha sabırlı olalım diyorum. Elbette serbest piyasa koşulları içerisinde bunlar yapılacaktır. Yapılmayan yerlerde ticaret ve maliye bakanımızın uyarıları oldu. Hiç kimse merak etmesin mutlaka fiyatlarda da önemli ölçüde düşüş olacağını gözleyeceğimizi düşünüyorum."
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu